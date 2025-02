Indígena morre afogado após nadar em lagoa de parque em Naviraí

Maicon Fernandes Isnarde, de 21 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (9), no lago do Parque Sucupira, em Naviraí. Ele era natural da aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Segundo o site Panorama do MS, o jovem estava na cidade realizando diários em um "arrancadão de mandioca". Mas durante o domingo, ele estava no parque e decidiu entrar no lago para se refrescar diante do forte calor.

No entanto, ele acabou se afogando e boiando na sequência. Populares que também estavam no parque, conseguiram tirá-lo das águas e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os militares fizeram todos os procedimentos de praxe, mas o indígena não sobreviveu.

Há placas existentes na região do parque indicando que era proibido nadar no lago, conforme noticiado pelo site local.

"Lamentavelmente foi registrada esta tragédia. As apurações sobre este afogamento seguem por parte das autoridades. Voltamos a alertar todas as famílias para que não deixem seus filhos nadarem no local. Não pode. Não há segurança para a presença de banhistas na área. O lago complementa a praça de lazer, é um ponto turístico de contemplação. Recentemente, reunimos os órgãos de Segurança Pública de Naviraí para, juntos, tomarmos medidas de segurança para o Parque Sucupira. Portanto, já estamos discutindo ações junto com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos ligados diretamente à segurança da comunidade", afirmou o prefeito de Naviraí, Rodrigo Sacuno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também