Juíza mantém Rúbia presa por assassinato de jogador em Sete Quedas

A juíza Letícia Meneguette Celin decidiu manter a prisão de Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, investigada pelo homicídio de Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, ocorrido na madrugada de 25 de junho de 2023, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul.

Na mesma decisão, a juíza também manteve a prisão de Danilo Alves Vieira da Silva, autor dos disparos que mataram a vítima e que ainda utilizou um facão para esquartejar o jovem.

Segundo a magistrada, a prisão preventiva dos dois é necessária diante da gravidade dos fatos e para garantir a ordem pública, já que ambos teriam agido de forma fria no crime.

Conforme apurado pela polícia, Rúbia teria atraído a vítima até sua residência, onde, junto com Danilo, teria cometido o homicídio. Em seguida, teriam limpo a cena do crime e transportado o corpo para uma propriedade rural, com a intenção de ocultá-lo no rio.

A juíza destacou ainda que, após o desaparecimento de Hugo, Rúbia forneceu informações falsas às autoridades, enquanto registros de monitoramento indicavam que seu veículo estava próximo ao último local onde a vítima foi vista. Já Danilo, após lançar o corpo no rio, retornou ao local e fragmentou os restos mortais.

De acordo com a decisão, não houve alteração nos fatos que justificasse a revogação da prisão preventiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. Rúbia é apontada como pivô do crime, por coordenar a ação e fornecer o veículo utilizado, enquanto Danilo confessou o disparo, o transporte da vítima e o uso do facão.

