Morte de rapaz em festa de Guia Lopes foi motiva por guerra entre facções

Saiba Mais Interior Tiroteio deixa um morto e dois feridos em festa em Guia Lopes da Laguna

A morte de Pedro Henrique Domingo Osório, de 21 anos, ocorrida no dia 6 de setembro do ano passado, durante a Festa do Mel, em Guia Lopes da Laguna, foi motivada pela disputa por controle territorial da traficância local entre as facções criminosas.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) pretendiam exterminar integrantes da organização criminosa que rivaliza com eles, o CV (Comando Vermelho).

Durante a segunda-feira (3), policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e prisão preventiva do suspeito, de 19 anos, que foi preso em flagrante por estar portando uma arma, a pistola usada no dia do crime contra Pedro, e outras 17 munições.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, além de ter sido preso preventivamente em razão do homicídio.

O autor foi encaminhado à sede da Polícia Penal em Jardim.

O caso - Segundo informações do boletim de ocorrência, Pedro estava na companhia de dois amigos, que eram irmãos, e participavam do evento. Porém, eles se deslocaram para outro local, próximo da festança, para buscar uma garrafa de bebida que estava escondida em uma árvore.

Porém, ao chegaram no local, foram surpreendidos pela presença de um indivíduo, vestido todo de preto, calça e casaco preto e tênis. Ele teria apontado a arma para uma das vítimas, mas Pedro entrou na frente e recebeu um tiro no rosto. Na sequência, o atirador disparou contra o outro jovem, atingido o peito e por fim, atirou contra a terceira vítima, fugindo em seguida.

A Polícia Militar tomou conhecimento do fato e se deslocou para o local, onde encontrou as vítimas e solicitou auxílio do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento e encaminhou as vítimas para atendimento hospitalar da cidade. Contudo, Pedro Henrique morreu assim que deu entrada no hospital.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Tiroteio deixa um morto e dois feridos em festa em Guia Lopes da Laguna

Deixe seu Comentário

Leia Também