Motorista perde controle e tomba carreta na BR-163, em Rio Brilhante

Motorista, que não teve a identificação revelada, perdeu o controle da direção da carreta que dirigia e tombou o veículo no início da noite deste domingo (29).

O caso aconteceu na BR-163, próximo à ponte sobre o rio Vacaria, em Prudêncio Thomaz, distrito de Rio Brilhante.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, as causas do acidente estão sendo investigas pela Polícia Rodoviária Federal.

O condutor da carreta foi socorrido por uma equipe da CCR MSVia, com escoriações pelo corpo. Ele foi atendido ainda no local do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também