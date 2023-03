Polícias de Ribas fazem esforço e pedem ajuda para encontrar suspeito de matar ex-mulher

A Polícia Civil e a Militar de Ribas do Rio Pardo estão atuando em conjunto para uma missão em especial: encontrar Everton Pereira, de 25 anos, principal suspeito de cometer o assassinato de Daniele Alves Veloso, de 28 anos, na tarde do último domingo (19).

Para isso, as forças de segurança pedem ajuda também da população para que qualquer pista ou informação sobre o paradeiro seja repassado pelos seguintes telefones: 3238-1138, da Polícia Civil ou 190, da Polícia Militar.

A situação fica ainda mais delicada e preocupante, pois Everton fugiu com sua filha, de 2 anos, no qual é fruto do relacionamento com Daniele.

Até o momento, não há informações e nem pistas do seu paradeiro.

A vítima foi atingida por ao menos seis facadas, sendo que duas delas atingiram a região abaixo do braço, o que fizeram que ela perdesse bastante sangue e chegasse sem pulso no Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues pelo Corpo de Bombeiros.

Foi tentada reanimação e todo esforço da equipe médica, seu estava era grave e não resistiu. A mulher deixa quatro filhos, dois meninos e duas meninas.

