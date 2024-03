Ponte no Passo do Lontra contarÃ¡ com iluminaÃ§Ã£o de LED

A ponte no Passo do Lontra, que passa pelo rio Miranda, em Corumbá, ganhará sistema de iluminação em LED solar nos próximos meses. O sistema, que gera energia a partir da luz do sol, é considerado ambientalmente correto e gera menos custos com manutenção, quando comparado aos sistemas convencionais.

Ao todo, serão instalados 26 postes e 38 luminárias de 100 watts, que possuem tempo de carga de até oito horas e autonomia para durar de três a quatro dias seguidos de chuva.

A obra deve ser concluída em um prazo de até 180 dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do documento que autoriza o início do serviço.

Construída na MS-184, sobre o Rio Miranda, a Ponte do Passo do Lontra é um atrativo turístico para a região. A iluminação vai proporcionar mais segurança para as pessoas que circulam pela ponte durante a noite, tanto para motoristas e passageiros de veículos quanto para pedestres, já que a estrutura possui duas passarelas

O governo estadual também divulgou a contratação do projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento da rodovia MS-156, no trecho de 64,50 quilômetros entre os municípios de Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru.

De acordo com publicação feita pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em Diário Oficial, o projeto será executado em até 180 dias consecutivos com investimento de R$ 839,6 mil.

