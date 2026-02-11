Trabalhador morre soterrado durante obras em Inocência

Carlos Antônio Jesus Merces, de 32 anos, morreu soterrado enquanto trabalhava em um canteiro de obras na região de Inocência, a 331 quilômetros de Campo Grande, durante a terça-feira, dia 10.

O caso aconteceu, inclusive, no Projeto Sucuriú. Uma estrutura desabou e acabou fazendo com que o trabalhador não resistisse e mais dois ficassem feridos.

Até o momento, as circunstâncias exatas do incidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

As duas outras vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para uma unidade hospitalar da cidade.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

