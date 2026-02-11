Menu
Trabalhador morre soterrado durante obras em Inocência

Outras duas pessoas ficaram feridas após uma estrutura desabar

11 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Carlos estava trabalhando no Projeto SucuriúCarlos estava trabalhando no Projeto Sucuriú   (Redes Sociais)

Carlos Antônio Jesus Merces, de 32 anos, morreu soterrado enquanto trabalhava em um canteiro de obras na região de Inocência, a 331 quilômetros de Campo Grande, durante a terça-feira, dia 10.

O caso aconteceu, inclusive, no Projeto Sucuriú. Uma estrutura desabou e acabou fazendo com que o trabalhador não resistisse e mais dois ficassem feridos.

Até o momento, as circunstâncias exatas do incidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

As duas outras vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para uma unidade hospitalar da cidade.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

