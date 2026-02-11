Trabalhador morre soterrado durante obras em Inocência

Carlos Antônio Jesus Merces, de 32 anos, morreu soterrado enquanto trabalhava em um canteiro de obras na região de Inocência, a 331 quilômetros de Campo Grande, durante a terça-feira, dia 10.
O caso aconteceu, inclusive, no Projeto Sucuriú. Uma estrutura desabou e acabou fazendo com que o trabalhador não resistisse e mais dois ficassem feridos.
Até o momento, as circunstâncias exatas do incidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.
As duas outras vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para uma unidade hospitalar da cidade.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Força-tarefa realiza buscas em mata por adolescente sumida há 2 meses em Sidrolândia
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Interior
Após perder a fala, jovem de MS precisa de cirurgia de R$ 55 mil e família organiza rifa
Interior
Mulher é socorrida após ser esfaqueada na cabeça em Rio Brilhante
Interior
Homem come pedaço de queijo, passa mal e morre em hospital de Porto Murtinho
Justiça
Filho de babá que abusava de crianças em Naviraí é condenado a 31 anos de prisão
Interior
Idoso morre ao cair de andaime enquanto reformava casa da filha em Dourados
Interior
Mulher morre após ingerir bebida alcoólica próximo a ponto de ônibus em Caarapó
Interior
Ladrões fazem a limpa durante furto em joalheria de Ponta Porã
Interior