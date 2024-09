Adolescente tem colapso pulmonar após uso excessivo de vape

O jovem britânico Nathan Chesworth, de 16 anos, sofre um colapso pulmonar após uso excessivo de cigarro eletrônico, conhecido popularmente pelos nomes pod ou vape, e precisou ficar internado e passar por uma cirurgia no Reino Unido.

Em entrevista ao tabloide The Sun, a mãe do garoto, Rebecca Chesworth, contou que o jovem se preparava para prestar vestibular quando começou a apresentar tosse intensa, e foi após por várias consultas médicas, que lhe foi receitado antibióticos para tratar uma infecção no peito, no entanto, poucos dias após começar o tratamento, ele começou a tossir sangue.

Segundo a Rebecca, durante o período o garoto ficou letárgico, não saía da cama e começou a perder peso, porque não conseguia comer ou beber nada.

Foi na noite anterior ao retorno às aulas, em janeiro deste ano, que o pulmão de Nathan colapsou enquanto ele subiu as escadas de casa, o deixando incapaz de respirar.

Escriturária de enfermaria, Rebecca notou a gravidade da situação e levou o filho direto para a emergência de um hospital em Manchester, cidade onde a família reside. “Trabalho em um hospital, então já vi pessoas muito mal”, contou.

Foi após a realização de um raio-x que os médicos diagnosticaram Nathan com pneumotórax, condição onde o ar se acumula no espaço entre o pulmão e a parede torácica, o que pode resultar no colapso do pulmão.

O garoto precisou ficar quatro dias internado na ala pediátrica, onde foi inserido um tudo em seu pulmão para drenar o fluido e ajudar na recuperação.

O jovem recebeu alta, no entanto, acabou sofrendo outro colapso pouco tempo depois e precisou voltar ao hospital. Foi após este segundo quadro que o jovem contou à mãe que estava usando vape.

“Nathan me contou e eu não conseguia acreditar. Fiquei em choque total”, disse a mulher.

Segundo a mãe, desde que foi internado, o jovem parou de usara vapes e espera que, com o compartilhamento da história do filho, ela possa alertar outras pessoas sobre o perigo dos cigarros eletrônicos.

“Nessa idade todo mundo pensa que é invencível em muitas coisas, mas os adolescentes não percebem o quão perigoso esses vapes são”, afirmou.

