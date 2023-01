Alec Baldwin é acusado de homicídio culposo por morte de diretora

O ator Alec Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed foram acusados, nesta quinta-feira (19), pelo disparo acidental que acabou matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagens do filme Rust, em 2021.

O ator e a funcionária responsável pelas armas que eram utilizadas no set serão acusados de homicídio involuntário, equivalente ao crime de homicídio culposo na legislação brasileira.

Segundo o escritório de Carmack-Altwies, a promotora distrital do primeiro distrito judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwies, e a promotora especial Andrea Reeb, divulgaram sua decisão em um comunicado por escrito.

A morte ocorreu durante um ensaio, e resultou, além da morte de Halyna, no ferimento de outro membro da equipe de filmagem.

No resumo da investigação sobre a morte de Hutchins, a causa da morte aparece como “ferimento à bala no peito”, e a forma da morte é listada como “acidente”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também