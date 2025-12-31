Ano Novo pelo mundo: saiba qual país deu as boas-vindas a 2026

Vinícius Santos com informações da CNN Brasil atualizado em 31/12/2025 às 09h13

Enquanto os brasileiros se preparam para celebrar o Ano Novo, vários países já deram boas-vindas a 2026. As primeiras comemorações aconteceram no Pacífico: a ilha de Kiritimati, em Kiribati, marcou a virada às 7h desta quarta-feira (31), pelo horário de Brasília.

Pouco depois, a festa se espalhou pela Nova Zelândia, Tokelau, Samoa, Tonga e partes da Antártica. No extremo oposto, lugares como Havaí, Samoa Americana e algumas ilhas dos Estados Unidos só brindarão o novo ano na manhã de quinta-feira.

O último local habitado a celebrar é a Samoa Americana, também no Pacífico Sul.

No total, o planeta opera com 39 fusos horários diferentes, o que faz com que a passagem de ano se prolongue por mais de 26 horas em todo o mundo, mostrando que a celebração é, de fato, global.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também