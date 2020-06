Ao fugir de cão, jovem cai em poço e é resgatado seis dias depois

Priscilla Porangaba, com informações do Extra

Jacob Roberts, de 29 anos, foi resgatado no sábado (6) após passar seis dias em um poço em Bali na Indonésia.

Segundo informações do site Extra, o turista havia caído no local quando fugia de um cão. O poço, com altura de 4 metros, está numa reserva abandonada perto de Petjatu, contou o "Sun". Um agricultor ouviu os gritos de socorro de Jacob ao passar pelo local e acionou o resgate.

O britânico, que teve uma perna fraturada na queda, não tinha alimento e a única água disponível era aquela no fundo do poço. "Os gritos de socorro foram ouvidos por um morador que estava no local com suas vacas pastando", disse Gede Darmada, chefe do serviço de resgate local.

Jacob foi descrito como magro, abatido e ferido ao ser levado para o hospital mais próximo.

Deixe seu Comentário

Leia Também