Luciano, desaparecido no Rita Vieira, foi encontrado no Espirito Santo

Após quatro dias de angustia e espera, Rosangela Ribeiro, 45 anos, esposa de Luciano Ferreira Acosta, 42 anos, pode ouvir a voz de seu marido e sentir alivio ao saber que ele havia sido encontrado.

Luciano desapareceu na última segunda-feira (1°) no bairro Rita Vieira, em Campo Grande, e foi encontrado nesta quinta-feira (4) em um hotel em Vila Velha (ES).

De acordo com Rosangela, o marido sofria com a depressão e fazia tratamento há 5 anos, interrompido por causa da pandemia causada pelo coronavírus, motivo que causou piora em seu estado de saúde e fez com que ele saísse “sem rumo” pelo Brasil. “Ele sal sem rumo, pegou uma rota e saiu”, explicou a esposa.

Rosangela disse que o marido foi encontrado em um hotel de Vila Velha e teve apenas uma conversa com ele por telefone, onde ele apresenta estar nitidamente desorientado e arrependido, “ele me pediu prdão, disse que queria a família dele, que sente falta da casa dele”.

A esposa afirma que o casal vice junto há 20 anos em um bom relacionamento, sem brigas e com companheirismo e se sentiu aliviada ao descobrir que o marido foi encontrado com vida.

Agora Luciano está no aguardo de familiares chegarem até Vila Velha (ES), para que possam trazê-lo de volta para Campo Grande e então um novo abraço entre ele, sua esposa a as filhas do casal aconteça.

