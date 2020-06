“Filhos ficam perguntando”, diz esposa de Luciano, desaparecido há dois dias

A esposa de Luciano Ferreira Acosta, 42 anos, a dona de casa Rosangela Ribeiro, 45 anos, falou sobre o drama que vive desde a última segunda-feira (1°), quando seu esposo desapareceu depois de ir a um posto de gasolina no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, Rosangela disse que os filhos perguntam o tempo todo do pai. “Temos um de 14 e outro de 21. Eles perguntam todos os dias sobre o pai, tenho que ser forte nesse momento”, disse a mãe.

Rosangela contou que a última notícia foi de que o veículo dele, um Pejout de cor preta, foi visto em uma rodovia. “A polícia não deu detalhes, mas disse que já tem pista de onde o veículo pode estar. Vou à delegacia hoje”, contou. Ela acredita que Luciano tenha tido uma crise de depressão. “Ele faz tratamento psicológico há três anos”, disse.

Luciano saiu de casa, no Rita Vieira, por volta das 8h da última segunda dizendo que iria alinhar o carro. Ele parou no posto de gasolina que fica no mesmo bairro e abasteceu o veículo. Por volta das 9h, foi feito um saque na conta de Luciano, no valor de R$ 900. A partir de então ele não atendeu mais o celular.

Ele saiu de casa vestindo calça jeans e camisa polo listrada nas cores verde e branco, e sapato. O carro dele é um Pejout 307 de cor preta e placa HHS 0307

