Analistas acreditam que o ataque da semana passada a uma casa de shows em Moscou lembrou ao mundo o perigo duradouro do terrorismo islâmico, e as ambições do Estado Islâmico fora dos acampamentos nas montanhas do Afeganistão.

À CNN, os analistas disseram que acreditam que o grupo tem um foco crescente na Europa, e apontam eventos como os Jogos Olímpicos de Paris deste ano, como potenciais alvos.

Diante do ataque a Crocus City Hall, a França elevou ao máximo o nível de ameaça terrorista contra os Jogos Olímpicos. O primeiro-ministro, Gabriel Attal, disse que mais milhares de soldados estarão prontos para reforçar a força antiterrorista durante o evento. “A ameaça islâmica é real. Estamos constantemente nos preparando para todos os cenários”, disse ele.

O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque terrorista em Moscou. E as autoridades dos Estados Unidos disseram que existem evidências de que o grupo realizou o ato.

O Estado Islâmico afirmou que o espaço da Crocus City Hall foi intensamente pesquisado e reconhecido. O ataque a Moscou é considerado pelos terroristas como um “grande sucesso”, demonstrando um nível de planejamento nunca antes visto fora do sul da Ásia, segundo os especialistas. Eles ainda afirmam, que grupo já planejou outros atos terroristas na Europa.

Especialistas da ONU estimam a força do Estado Islâmico entre 4 mil e 6 mil combatentes. Sanaullah Ghafari tornou-se o líder do grupo em 2020 e, apesar de relatos ocasionais sobre a sua morte, os analistas sobre terrorismo acreditam que ele continua a ser uma liderança eficaz.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também