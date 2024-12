Após cinco anos fechada, Catedral de Notre-Dame reabre neste sábado

A Catedral de Notre-Dame, localizada em Paris, será reaberta neste sábado (7), após cinco anos de uma reforma que custou milhões de euros à França.

A reabertura será marcada por uma cerimônia especial com a presença de diversas autoridades internacionais, como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o príncipe William, do Reino Unido.

O presidente francês Emmanuel Macron, que acompanhou o andamento das obras, deve discursar durante o evento, referindo-se à recuperação como o "projeto do século".

A catedral, que foi devastada por um incêndio em 2019. De acordo com especialistas, se o fogo tivesse durado mais 30 minutos, o edifício poderia ter sido totalmente destruído.

No domingo (8), será realizada a primeira missa pública na catedral, celebrando a conclusão da reforma.

Veja o cronograma da cerimônia (horário de Mato Grosso do Sul):

14h – Início da cerimônia

Entre 14h20 e 14h40 – Macron faz discurso, seguido do hino nacional da França

14h40 – A porta de Notre Dame é reaberta, e convidados, incluindo chefes de Estado, padres de igrejas de Paris, paroquianos, entram na Catedral

15h15 – Serviço litúrgico – despertar do órgão, canto do Magnificat e Te Deum, consagração do altar, relíquias dos santos colocadas no altar, bênção, acendimento de velas

16h – Fim do serviço litúrgico

