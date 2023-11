Argentinos escolhem novo presidente ainda hoje

Os argentinos vão as urnas novamente neste domingo (19), e deverão escolher no segundo turno quem governará o país pelos próximos quatro anos.

Disputam a presidência o atual ministro da Economia, o governista Sergio Massa, do partido Unión por la Patria, e o economista ultraliberal Javier Milei, do La Libertad Avanza. Massa terminou o primeiro turno com 36,99% dos votos válidos, enquanto Milei ficou com 29,99%.

Espera-se que o resultado das urnas comece a ser divulgado a partir das 21h locais, mesmo fuso-horário de Brasília, cerca de três após o encerramento da votação. Divulgação do resultado oficial ainda não tem data para ocorrer.

