Atividade sísmica causa tremores em Santa Cruz de La Sierra

O Observatório de San Calixto, informou nesta quarta-feira (13), a ocorrência de um tremor de intensidade de 3,1 graus na escala Richter e uma profundidade de cinco quilômetros na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, registrado na terça-feira ontem (12), por volta das 3h25 da madrugada.

As coordenadas da localização indicam que o tremor aconteceu na região sudoeste da capital de Santa Cruz, entre La Guardia e o Parque Regional Lomas de Arena, de acordo com o relatório do responsável, Teddy Griffiths. Moradores dessas regiões relataram o fato pelas redes sociais também.

Ainda segundo o instituto que observa atividades sísmicas, devido à profundidade em que esse evento foi localizado, é improvável que possa ser sentido e causar danos à superfície.

Observatório

O Observatório de San Calixto é uma instituição privada sem fins lucrativos, fundada sob a recomendação da Segunda Assembléia Geral da Associação de Sismologia, realizada em Manchester em julho de 1911, iniciando suas atividades em 1º de maio de 1913.

Sua principal atividade é o monitoramento e vigilância da atividade sísmica na Bolívia, o que permite à pesquisa sismológica compreender a ameaça sísmica no país. Essa atividade é realizada com apoio técnico e financeiro somente da cooperação internacional, por meio de acordos assinados diretamente com o Observatório San Calixto.

