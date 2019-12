Ator e dançarino de 14 anos de série da Netflix é encontrado morto

Priscilla Porangaba, com informações do Estadão

O ator escocês Jack Burns, de 14 anos, conhecido por fazer a série da Netflix, Retribution, morreu no início do mês de dezembro. A informação foi divulgada pelo jornal americano Metro, nesta terça-feira (11).

Segundo o veículo de imprensa, o jovem foi encontrado pelos pais, já morto, em casa.

A escola de ballet, ‘Glasgow Ballet School’, na qual o menino estudava, foi a primeira a se manifestar por meio de uma publicação no Facebook, na última segunda-feira (9).

“É com pesar no coração que compartilhamos esse comunicado. Nós perdemos tragicamente o nosso muito amado estudante Jack Burns. Ele era uma inspiração para todos na Elite e tocou o coração de todos que tiveram o prazer de trabalhar e dançar com ele desde 2012”, iniciou.

De acordo com o colunista, Hugo Gloss, a família do adolescente fez uma nota para os meios de comunicação:

“Nós, os membros da família do Jack e seus amigos estamos completamente devastados e sem palavras. A família do Jack pede que avisemos a todos que seu funeral será realizado às 10h, na Igreja St. Mary, na Rua Patrick em Greenrock, no dia 12 de dezembro. A Karen, o Robert e o Rory iriam amar que todos que conheceram Jack estivessem presentes”.

Burns era considerado um menino prodígio, desde os nove anos de idade, e começou a fazer aulas de ballet na renomada escola, onde conseguiu uma bolsa de estudos e se tornou um ótimo bailarino, ganhando o apelido de ‘O Novo Billy Elliot’.

Deixe seu Comentário

Leia Também