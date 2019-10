Ex-judoca é morto a tiros por colega Policial Militar

Vitória Ribeiro, com informações R7

Após desentendimento com amigo policial, o ex-judoca olímpico Mário Sabino Júnior morreu em Bauru (SP). O atleta, que também era Policial Militar foi morto a tiros pelo colega que se matou em seguida. Os corpos foram encontrados por uma viatura da Polícia Militar e a Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Sabino tinha 47 anos e disputou as Olimpíadas de 2000, em Sydney, na Austrália e 2004 em Atenas, na Grécia. Ele foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2003 em Santo Domingo, na República Dominicana, e bronze, no Mundial de Osaka, no Japão.

Nas redes sociais, outros atletas prestaram homenagens ao atleta. O ex-judoca e apresentador, Flávio Canto, lamentou a morte de Sabino: "nosso amigo de tantas lutas partiu desse jeito".

Deixe seu Comentário

Leia Também