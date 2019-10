Policial militar mata PMA a tiros durante briga em lanchonete

Priscilla Porangaba, com informações do Portal Aquidauana

O Policial Militar Ambiental Jurandir Miranda foi morto com pelo menos três tiros, um deles na virilha, por Policial Militar (PM), identificado como Izaque Leon, na noite dessa quinta-feira (24) em um bar de Aquidauana. Izaque fugiu após os disparos e continua foragido.

Segundo informações iniciais, Jurandir chegou ao local, por volta das 21h e começou a provocar o colega de farda. Os dois teriam uma desavença antiga, envolvendo a esposa de Leon.

Durante a discussão Jurandir teria ameaçado tirar algo debaixo da camiseta, momento em que o outro policial militar atirou.

Em seguida ele fugiu. Jurandir (na foto a esquerda) foi socorrido consciente, mas morreu no hospital da cidade.

O suspeito é dono do estabelecimento onde ocorreu o crime, no Bairro Santa Terezinha. Além de atuar como policial, Leon trabalhava no bar em dias de folga.

