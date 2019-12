Baiano Zé de Lessa, líder da facção BDM, é morto pela polícia de MS

Apontado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como o bandido mais procurado do estado da Bahia, o baiano José Francisco Lumes, o Zé de Lessa, foi morto na manhã desta quarta-feira (4) pela polícia de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do Correio24Horas, Zé de Lessa é o “Ás de Ouro” do Baralho do Crime, organograma montado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia para identificar os bandidos mais perigosos do estado.

Além de Zé de Lessa outros três homens foram mortos e um foi preso na operação da polícia sulmatogrossense, que aconteceu em uma chácara localizada entre as cidades de Aral Moreira e Coronel Sapucaia.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança, Carlos Videira, eles eram procurados desde segunda-feira e policiais localizaram o esconderijo na noite dessa terça-feira (3), onde ficaram de tocaia e nesta manhã, com mandados emitidos pelo juízo de Amambai em mãos, entraram na propriedade.

Os policias teriam sido recebidos a tiros pelos bandidos, e revidaram. Ainda de acordo com o secretário, alguns bandidos fugiram para uma área de mata e com apoio do helicóptero do Grupamento de Patrulhamento Aéreo (GPA), policiais fazem buscas pelo local.

Segundo a polícia, todos são suspeitos de integrar a quadrilha que atacou um carro-forte da empresa Brink’s na fronteira com o Paraguai na segunda-feira (2).

Zé de Lessa tinha envolvimento com ataques a bancos, assaltos a carros-forte, sequestro e tráfico de drogas. Ele estava escondido no Paraguai. Em 2018, ele quase foi preso, segundo, mas fugiu.

A operação envolveu além da equipe da Garras, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e uma equipe da Polícia Militar (PM) de Amambai.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa contou sobre a ação. "Estávamos há alguns anos trocando informações com a Polícia Federal e inclusive com a Polícia do Paraguai. Sabíamos que ele estava lá, trazendo droga para abastecer o BDM aqui no nosso estado e que, por algumas oportunidades nós tivemos quase próximos de pegá-lo, mas graças a Deus a polícia do Mato Grosso do Sul nessa ação conseguiu tirar ele de circulação. Para nós é um alívio e agora é trabalhar em cima das informações que eles detém lá. Já pedimos para a inteligência averiguar o que tinha com ele, quem estava andando com ele para ver se tem a informação de prática de outros crimes aqui no estado", afirmou

O secretário está na Aústria, onde participa de viagem institucional para compra de novos armamentos.





