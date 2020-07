Ator é morto a tiros por vizinho

Flávio Veras, com informações do R7

O ator português Bruno Candé, de 39 anos, foi morto a tiros no último sábado (25) em Moscavides, nos arredores de Lisboa.

De acordo com publicação do site R7, o astro de novelas andava com o cachorro quando foi alvejado por tiros disparados por um vizinho de 80 anos, que havia discutido com ele dias antes. A imprensa portuguesa noticiou que a família de Candé acredita se tratar de um crime de ódio, pois durante a discussão entre os dois, o homem havia direcionado insultos racistas contra Bruno.

O idoso tentou fugir, mas foi impedido pelas pessoas que estavam na rua quando o crime aconteceu. Ele está sob custódia.

"Bruno foi barbaramente assassinado, alvejado à queima-roupa com 4 tiros na rua principal de Moscavide. O assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insultos racistas. Face a esta circunstância fica evidente o caráter premeditado e racista deste crime hediondo", diz comunicado enviado pela família do ator. Bruno deixa três filhos, de 7, 6 e 3 anos.

