Avião com vice-presidente do Malawi desaparece

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

O avião que transportava Saulos Chilima, o vice-presidente do Malawi, país localizado na África Oriental, e outras noves pessoas, desapareceu na manhã desta segunda-feira (10) após decolar de Lilongwe, capital do país.

Segundo um comunicado do gabinete presidencial, a aeronave das Forças de Defesa do Malawi deixou a capital às 9h17, no horário local, e deveria ter chegado ao aeroporto de Mzuzu, no norte do país, às 10h02, mas ela “saiu do radar” antes disso.

Com o sumiço, o presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, ordenou uma operação de busca e resgate e cancelou viagem programada para as Bahamas.

