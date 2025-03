AviÃ£o faz pouso de emergÃªncia apÃ³s bater em ave e pegar fogo

Neste sábado (1º), um avião de carga da FedEx, um Boeing 767-300, precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, após sofrer uma colisão com um pássaro logo após decolar.

O impacto causou um incêndio no motor direito da aeronave, obrigando o piloto a retornar ao aeroporto.

O voo, que tinha como destino Indianápolis, durou apenas sete minutos antes de o piloto realizar o pouso na mesma pista de onde havia decolado. A aeronave seguiu uma rota de segurança, e o pouso foi feito sem maiores incidentes.

Segundo informações da rede NBC News, não houve feridos no acidente, mas os detalhes sobre o número de pessoas a bordo da aeronave ainda não foram divulgados. O incidente foi rapidamente controlado pelas equipes de emergência no aeroporto de Newark.

O Boeing 767-300 envolvido no ocorrido é um modelo de fuselagem larga e bimotor, lançado na década de 1980. Apesar de ter sido substituído pelo 787 Dreamliner para passageiros, o 767 ainda é amplamente utilizado no transporte de carga.

A aeronave em questão foi fabricada em agosto de 2019, com pouco mais de cinco anos de operação.

