Bolsonaro cancela entrevista coletiva com jornalistas em Davos

Da redação com informações do Uol

O presidente Jair Bolsonaro cancelou a entrevista coletiva que concederia a jornalistas na manhã desta quarta-feira (23), em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial. A decisão se deu 40 minutos antes o início da coletiva.

Segundo o assessor da presidência, Tiago Pereira Gonçalves, o cancelamento da entrevista foi devido à “abordagem antiprofissional da imprensa”. Depois de um tempo, outro assessor disse que Bolsonaro tinha cancelado para se poupar, pois sua agenda está muito carregada.

O fato ocorreu logo após Bolsonaro declarar, em entrevista à agência de notícias Bloomberg, que se seu filho, Flávio Bolsonaro, for culpado do caso envolvendo movimentações atípicas em sua conta, ele pagaria por isso.

Mesmo com a confirmação do cancelamento, alguns jornalistas ficaram aguardando para uma possível entrevista dos ministros Paulo Guedes, Sérgio Moro e Ernesto Araújo, que também participariam. O local para a primeira conversa do presidente e os três ministros com a imprensa, em Davos, já estava preparado, como mostra a imagem abaixo.

Deixe seu Comentário

Leia Também