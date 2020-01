Brasil assina acordo agrícola com Alemanha

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assinou neste sábado (18) um acordo de cooperação técnica com a Alemanha para troca de informações, visitas técnicas e financiamento rural entre os países.

O encontro aconteceu durante o Fórum Global da Alimentação e da Agricultura (GFFA), em Berlim, Tereza Cristina e Julia Klockner, ministra da Alimentação e Agricultura da Alemanha, assinaram a declaração que o Brasil e a Alemanha se comprometem a buscar uma agricultura sustentável para a demanda global.

Em nota, a ministra brasileira falou dos benefícios que o acordo vai trazer para os países. "Esse acordo vai aproximar mais os dois países. Trocaremos conhecimento e nós poderemos mostrar a tecnologia que desenvolvemos para criar a agricultura tropical brasileira."

Na reunião, Tereza Cristina também destacou a baixa porcentagem, 2,3%, de uso do território brasileiro para produção agrícola e 10,5% para a pecuária. Após o encontro do GFFA, a ministra da Agricultura vai para a Índia, onde fará parte de uma comitiva do presidente Jair Bolsonaro que visitará o país.

