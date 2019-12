Brasil envia navio polar para ajudar nas buscas por avião chileno

A Marinha do Brasil enviou o navio polar Almirante Maximiano para ajudar nas buscas ao avião da Força Aérea do Chile que estava a caminho da Antártica e desapareceu na tarde dessa segunda-feira(9).

A embarcação, que se encontra em missão oficial na região, deve chegar no início da manhã desta quarta-feira (11) ao possível local da queda da aeronave.

O avião militar C-130, com 38 pessoas a bordo, decolou de Punta Arenas, Sul do país, para uma base na Antártica, e o contato via rádio foi interrompido no deslocamento.

A Marinha chilena iniciou uma operação de busca e resgate, tendo despachado aviões e navios para a região.

Ajuda

O presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e colocou à disposição do governo chileno aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para a ajudar na operação.

De acordo com o Ministério da Defesa, as aeronaves colocadas à disposição são o SC-105 e P3, dotadas de sensores infravermelhos e equipadas com recursos de varredura eletrônica, dentre outras tecnologias.

No momento, o governo chileno avalia a necessidade de emprego das aeronaves.

Ao deixar o Palácio da Alvorada nesta manhã o presidente disse “sabemos das dificuldades, aquela região, quando acontece um acidente, em poucos minutos, quem cai dentro da água não sobrevive. Torcendo para que isso não tenha acontecido. Isso choca a todos nós, esses 38, a maioria militares, que desapareceram indo para a Antártica”.

Deixe seu Comentário

Leia Também