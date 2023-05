Brasileira desaparecida na França é encontrada

Após 15 dias desaparecida em Paris, na França, a brasileira Fernanda Santos Oliveira foi localizada, e retornou ao seu apartamento na capital europeia nesta segunda-feira (22).

A informação foi confirmada por parentes da brasileira e por Nellma Barreto, presidente da Associação Mulheres na Resistência, de Paris, que acompanhava o caso.

Segundo a irmã de Fernanda, Maria Aparecida de Oliveira, que mora em Botucatu, no interior de São Paulo, a polícia francesa foi acionada por vizinhos que viram a brasileira chegar em seu apartamento.

Os policiais então levaram a brasileira para um hospital para a realização de exames para saber se ela sofreu algum tipo de violência anteriormente ou durante o período em que esteve desaparecida.

As buscas contaram com mobilização da polícia francesa e apoio do consulado do Brasil em Paris.

