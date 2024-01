Brasileira é encontrada morta com corte no pescoço em hotel de Paris

A brasileira Maria Rita, de 43 anos, foi encontrada morta neste sábado (13), com um corte profundo na garganta, na cama de um hotel em Paris, na França. A polícia francesa está ativamente procurando pelo principal suspeito nesta segunda-feira (15).

Segundo o jornal Le Parisien, a polícia foi acionada por funcionários do Hotel Europe após uma camareira encontrar, no início da tarde deste sábado, o corpo da brasileira na cama de um dos quartos.

O corpo da brasileira, que não teve o nome inicialmente divulgado pela imprensa francesa, estava estendido de bruços na cama, com um corte profundo no pescoço, que segundo o jornal, parecia com uma tentativa de degolamento.

Ainda segundo o jornal, duas brasileiras, de 27 e 37 anos, que estavam hospedadas no hotel praticamente no mesmo período que Maria, foram detidas no Aeroporto Internacional Charles-de-Gaulle-Roissy na manhã deste domingo (14).

A investigação aponta que Maria se hospedou no hotel em 7 de janeiro, com um homem brasileiro, apontado como principal suspeito do crime pela polícia francesa, se hospedando ainda no mesmo dia. As duas mulheres detidas se hospedaram dois dias mais tarde.

De acordo com uma fonte, citada como próxima da investigação pelo Le Parisien, a Polícia Judiciária suspeita que os brasileiros não estavam no país à turismo, e que o caso pode estar relacionado à prostituição.

A polícia ainda não sabe dizer se o homem ainda está em território francês ou se já deixou o país.

