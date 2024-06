Brasileira ferida em bombardeio israelense no Líbano recebe alta médica

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

Saiba Mais Brasil Brasil condena ataque que deixou brasileira e os dois filhos feridos no Líbano

A brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, ferida durante os bombardeios de Israel contra o Líbano, recebeu alta nesta terça-feira (11) e continuará o tratamento em casa. As informações são da família da mulher.

Fatima foi ferida após um bombardeio destruir a casa onde ela morava na cidade libanesa de Saddike, e chegou a ficar internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Libanês Italiano, em Tiro, onde foi entubada antes de ser transferida para hospital na capital do país, Beirute.

Durante o ataque, sua filha, de 10 anos, e seu filho, de 9, também acabaram feridos. A menina segue internada no Hospital Libanês Italiano, e também vai passar por uma cirurgia no joelho, já o garoto recebeu alta hospitalar na última quarta-feira (5).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Brasil Brasil condena ataque que deixou brasileira e os dois filhos feridos no Líbano

Deixe seu Comentário

Leia Também