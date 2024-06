Brasileiro tira a própria vida nos EUA após sequestrar e matar a enteada

O brasileiro Juliano Santana, de 49 anos, tirou a própria vida na última quinta-feira (30), nos Estados Unidos, após sequestrar e matar a enteada, de 16 anos. Ele já havia sido acusado de estuprar a menina em 2021.

Segundo comunicado da Justiça dos EUA, emitido no mesmo dia do crime, Juliano sequestrou a menina, que não teve a identidade revelada, na cidade de Acton, no estado de Massachusetts, onde ambos residiam.

Acusado de estuprar a jovem em 2021, o brasileiro tinha uma ordem restritiva que o impedia de se aproximar da menina. Na ocasião, ele foi liberado após pagar fiança de R$ 30 mil para responder ao processo em liberdade.

Como utilizava uma tornozeleira eletrônica com GPS, a polícia deu início a uma busca ao notarem que ele se aproximava do endereço da vítima. Juliano sequestrou a jovem enquanto ela voltava da escola.

Após o sequestro, o brasileiro levou a vítima até outro bairro, na entrada de um condomínio fechado, onde atirou na cabeça da menina e, em seguida, realizou um disparo contra si mesmo. Juliano e a jovem morreram no local.

A advogada da família da adolescente afirmou, em entrevista ao canal de TV norte-americano CBS, que “havia sólidas provas” que o padrasto havia abusado da menina dos 11 aos 13 anos. O caso seria apreciado pela Justiça dos EUA ainda neste mês.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também