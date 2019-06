Candidatura de Trump à reeleição será anunciada dia 18

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que anunciará oficialmente sua candidatura ao segundo mandato, nas eleições de 2020, em 18 de junho.



Em mensagem no Twitter na sexta-feira (31), ele afirmou que fará um grande comício nessa data em Orlando, na Flórida. O estado, no sul do país, conta com grande número de votos e é conhecido como uma região de disputa acirrada entre democratas e republicanos.



Nas eleições de meio de mandato, realizadas no ano passado, as disputas tanto para as cadeiras no Senado quanto para governadores foram intensas. Candidatos republicanos ganharam as duas corridas por pequena margem.



Trump tem grande apoio dentro do Partido Republicano, mas sua taxa de aprovação, como um todo, continua baixa em comparação com presidentes anteriores. O índice era de 40% em 2018. Analistas afirmam que o desafio de Trump é conseguir o apoio de eleitores indecisos.



Trump parece estar dedicando parte de esforços da campanha à obtenção ativa de apoio nos estados em que a disputa é acirrada.



Enquanto isso, 23 candidatos anunciaram que vão concorrer à indicação, pelo oposicionista Partido Democrata, para a eleição presidencial.

