ColisÃ£o entre navios petroleiro e de carga causa explosÃ£o na costa da Inglaterra

Na manhã desta segunda-feira (10), um navio petroleiro e um navio de carga colidiram na costa da Inglaterra, no Mar do Norte, provocando uma explosão e um incêndio.

A Guarda Costeira britânica mobilizou uma ampla operação de resgate, envolvendo helicópteros, uma aeronave de asa fixa, barcos de salvamento e embarcações próximas equipadas para combate a incêndios. Segundo a Associated Press, 37 pessoas foram resgatadas das embarcações.

Inicialmente, o chefe do porto de Grimsby East, Martyn Boyers, afirmou que 32 tripulantes haviam sido retirados do local. No entanto, horas depois, o vereador Graham Stuart confirmou à BBC que todos os 37 membros das tripulações estavam seguros, embora um deles tenha sido hospitalizado.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos resgatados.

Fontes da indústria naval informaram à Reuters que os navios envolvidos na colisão são o petroleiro químico Stena Immaculate, de bandeira americana, e o navio porta-contêineres Solong, cuja nacionalidade ainda não foi confirmada.

Ainda não se sabe o que causou a colisão, mas duas autoridades de segurança marítima disseram à Reuters que não há indícios de malícia ou envolvimento de terceiros no acidente.

De acordo com serviços de monitoramento marítimo, a colisão ocorreu às 5h48 (horário de Mato Grosso do Sul). Relatos indicam que o Stena Immaculate estava parado no momento do impacto, enquanto o Solong veio em sua direção e colidiu.

A colisão ocorreu próximo ao porto de Hull, no nordeste da Inglaterra, uma região de intenso tráfego marítimo utilizada por embarcações com destino aos Países Baixos e à Alemanha.

