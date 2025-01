Cessar-fogo na Faixa de Gaza entra em vigor após quase 3 horas de atraso

Após quase três horas de atrasaso, o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor neste domingo (19), após demora do grupo terrorista para divulgar a lsita das primeiras reféns que serão libertadas.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia divulgado mais cedo um comunicado onde informava que o acordo não entraria em vigor até que o Hamas divulgasse a lista.

Em resposta, o grupo terrorista disse que não havia enviado os nomes devido “razões técnicas”, resultado na demora e em bombardeis por parte das Forças de Defesa de Israel em algumas regiões de Gaza. O acordo deveria ter entrado em vigor às 8h30 no horário local, 2h30 no horário de Mato Grosso do Sul.

Foi somente duas horas depois que o Hamas divulgou uma lista com os nomes de três mulheres reféns que serão libertadas.

Com a lista divulgada, o governo de Israel anunciou que o cessar-fogo começaria às 11h15, 5h15 no horário de MS. O resgate das vítiams acontecerá às 16h no horário local, 10h no horário sul-mato-grossense.

Confira a lista divulgada pelo Hamas:

- Romi Gonen, de 24 anos

- Emily Damari, de 28 anos

- Doron Steinbrecher, de 31 anos

