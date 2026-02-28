Chefe da ONU pede cessar-fogo no Oriente Médio

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, fez neste sábado (28) um apelo público pela cessação imediata das hostilidades no Oriente Médio, após novos ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Em comunicado, Guterres condenou a escalada militar na região e afirmou que o uso da força e as retaliações subsequentes colocam em risco a paz e a segurança internacionais.

“Peço o cessar imediato das hostilidades e a desescalada”, declarou. Segundo ele, a continuidade dos confrontos pode desencadear um conflito regional mais amplo, com graves consequências para civis e para a estabilidade do Oriente Médio.

Apelo ao direito internacional

O chefe da ONU também reforçou que todos os Estados-Membros devem respeitar suas obrigações conforme o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, que proíbe a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado.

Guterres afirmou ainda que não há alternativa viável à solução pacífica das controvérsias internacionais e incentivou as partes envolvidas a retornarem imediatamente à mesa de negociações.

“O fracasso em desescalar pode ter consequências graves para toda a região”, alertou.

