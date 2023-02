Chile declara situação de emergência após incêndios matarem 13 pessoas

O governo do Chile decretou estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío, no centro-sul do país, após vários focos de incêndio terem causado pelo menos 12 mortes e terem deixado 22 feridos.

Segundo autoridades chilenas, já foram contabilizadas mais de 200 ocorrências de incêndio, com cerca de 47 mil hectares atingidos pelas chamas e 97 residências completamente destruídas.

Das 13 mortes registradas, 11 ocorreram na cidade de Santa Juana, na região de Biobío, que fica a 500 quilômetros de Santiago, capital do país. Outras duas mortes ocorreram na cidade de La Araucanía, quando um helicóptero que participava dos combates às chamas caiu e matou seus dois ocupantes.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, interrompeu suas férias e viajou para Nuble e Biobio.

A ministra do Interior, Carolina Toha, disse que espera ajuda dos governos e empresas do Brasil e Argentina.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também