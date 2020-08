China detecta coronavírus em carne de frango importada do Brasil

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Traços do novo coronavírus foram encontrados em um carregamento de pedaços de frango congelados exportados do Brasil para a China, informaram nesta quinta-feira (13) autoridades da cidade de Shenzen.

Uma amostra retirada da superfície de asas de frango congeladas produzidas em Santa Catarina deu positivo para o vírus.

As autoridades de saúde de Shenzhen rastrearam e testaram todas as pessoas que podem ter entrado em contato com produtos alimentícios potencialmente contaminados, e todos os resultados foram negativos, disse o aviso da cidade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma ser extremamente baixo o risco de alguém se contaminar com o novo coronavírus pela ingestão de alimentos ou mesmo pelo contato com embalagens contaminadas.

Ainda assim, autoridades sanitárias da China pedem cuidado redobrado da população ao comprar e consumir produtos congelados vindos de outros países.

