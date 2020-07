China lança sua primeira sonda espacial em direção a Marte

Priscilla Porangaba, com informações do R7

A China lançou sua primeira missão espacial em direção a Marte nesta quinta-feira (23) e segundo agência chinesa CGTN, a viagem deve levar de seis a sete meses até pousar no planeta vermelho em fevereiro de 2021.

O lançamento do foguete Long March 5-Y4 ocorreu às 7h41 (horário de Brasília), do centro espacial Wenchang, na província Hainan, no sul do país.

A sonda chinesa que irá explorar a superfície de Marte recebeu o nome de Tianwen-1. O nome foi inspirado no poema "Tianwen", cujo significado pode ser traduzido como "Perguntas do Céu", escrito pelo poeta chinês Qu Yuan, cerca de 340 aC a 278 aC.

A missão estudará a morfologia e a estrutura geológica do planeta vermelho, as características do solo e a distribuição de gelo nas águas superficiais, a composição do material de superfície, a atmosférica e o clima.

O lançamento faz parte dos planos da China para avançar na corrida espacial e acontece depois que o país se tornou o primeiro a pousar na face menos explorada da lua em janeiro de 2019. Se bem-sucedido, os chineses serão os primeiros a conseguir orbitar e pousar em Marte na primeira tentativa.

