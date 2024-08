CNE da Venezuela acata decisão do Supremo Tribunal e declara Maduro vencedor das eleições

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela informou que irá acatar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que validou o anúncio feito pela autoridade eleitoral e deu a vitória ao presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho.

“O Poder Eleitoral, em conformidade com a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, a Lei Orgânica da Suprema Corte de Justiça e o regulamento eleitoral, acatará a decisão e dentro do prazo da lei cumprirá o que ordenar o Poder Eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça”, diz o comunicado.

O Supremo Tribunal Federal venezuelano revisou os documentos da autoridade eleitoral e concordou que Maduro venceu a eleição, e ainda acrescentou que a decisão não pode ser apelada.

A presidente do tribunal, Caryslia Rodriguez, disse desde a noite da eleição que Maduro ganhou com pouco mais da metade dos votos, embora não tenha publicado os números completos.

