Justiça da Venezuela inicia validação das atas de votação das eleições

A representantes da Suprema Corte da Venezuela, acompanhados por especialistas e observadores internacionais, compareceram neste domingo (18) às instalações do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), em Caracas, para iniciarem a validação das atas de votação das eleições presidenciais.

Segundo a Reuters, as autoridades foram levadas à área de gestão do Centro de Totalização, onde, com o apoio de técnicos do CNE, onde começaram o processo de verificação entre os talões físicos e os digitais para verificarem os resultados das eleições.

O clima na Venezuela e de tensão, com o país vivendo um impasse social e político após Nicolás Maduro ser reeleito nas eleições do dia 28 de julho, com a oposição alegando fraude no processo eleitoral e contestando o resultado.

Uma das principais críticas está falta de transparência da autoridade eleitoral venezuelana.

