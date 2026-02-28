Conflito no Oriente Médio leva companhias aéreas a suspender voos

O aumento das tensões no Oriente Médio provocou a suspensão de voos de várias companhias aéreas globais neste sábado, após ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, seguidos de retaliação iraniana com mísseis. O espaço aéreo sobre o Irã ficou praticamente vazio, enquanto o transporte aéreo na região enfrenta interrupções e atrasos.

A Qatar Airways suspendeu temporariamente os voos de e para Doha após o fechamento do espaço aéreo do Catar. A retomada ocorrerá assim que o bloqueio for suspenso, mas atrasos e interrupções podem continuar mesmo após a retomada. Equipes adicionais foram destacadas no Aeroporto Internacional de Hamad e em outros aeroportos estratégicos para auxiliar passageiros. Ainda não há informações sobre impactos nos voos saindo do Brasil.

Outras companhias também ajustaram suas operações: a Lufthansa cancelou voos para Dubai e suspendeu temporariamente rotas para Tel Aviv, Beirute e Omã até 7 de março; a Air France cancelou voos de e para Tel Aviv e Beirute; a Iberia suspendeu voos para Tel Aviv; e a Wizz Air interrompeu imediatamente voos de e para Israel, Dubai, Abu Dhabi e Amã até a mesma data.

O conflito e a consequente restrição do espaço aéreo aumentam os riscos operacionais e os custos das companhias aéreas, que precisam ajustar rotas e tempo de voo em uma região estratégica para conexões entre Europa e Ásia. O Ministério dos Transportes da Rússia também anunciou a suspensão de voos russos para Irã e Israel.

