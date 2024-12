Defesa Aeroespacial divulga mapa da viagem do Papai Noel pelo mundo

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), uma organização binacional de Estados Unidos e Canadá está divulgando as atualizações da viagem do Papai Noel entregando presentes ao redor do mundo.

O site mostra por onde o 'Bom Velhinho' passa, para onde ele vai e quantos presentes estão sendo entregues pelo caminho através deste link .

A tradição da Agência Aeroespacial começou em 1955, quando uma criança ligou para o Centro de Operações do Comando de Defesa Aérea Continental americano pedindo informações sobre o Papai Noel.

O Papai Noel geralmente começa a viagem na Linha Internacional de Data no Oceano Pacífico e viaja para o oeste.

Então, historicamente, ele visita o Pacífico Sul primeiro, depois a Nova Zelândia e a Austrália.Depois disso, o Bom Velhinho vai em direção ao Japão, passando por outras partes da Ásia, atravessa a África, depois para a Europa Ocidental, Canadá, Estados Unidos, México e América Central e do Sul.

