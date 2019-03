Depois de Bolsonaro, Guaidó se reunirá com Abdo

O presidente da República Paraguaia, Mario Abdo Benítez, confirmou nesta quinta-feira (28) que amanhã às 10h30 receberá Juan Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela. O venezuelano deve seguir de Brasília para Assunação. Segundo ele, até segunda-feira (4) estará na Venezuela, embora ameaçado de prisão pelo governo de Nicolás Maduro.

“Amanhã receberemos a visita do nosso querido amigo, presidente Juan Guaidó, no Palácio de López", afirmou o paraguaio na sua conta pessoal do Twitter.

Abdo e Guaidó se reuniram na Colômbia, na região fronteiriça para a distribuição de ajuda humanitária, e também durante a reunião do Grupo de Lima, em Bogotá. Em 21 de março, quando haverá a Cúpula do Prosur, grupo que engloba integrantes da União Sul-Americana (Unasul), ele deverá estar em Santiago, Chile.

Os presidentes Jair Bolsonaro, Abdo e Sebastián Piñera, do Chile, ao lado do colombiano Iván Duque foram os principais líderes regionais que reconheceram Guaidó como presidente legítimo. O governo do Paraguai anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o governo Nicolás Maduro.

Na visita ao Brasil, Guaidó reiterou sua determinação em seguir adiante na busca pelo restabelecimento dos valores democráticos no país. "Vamos seguir insistindo porque estamos cada vez mais perto desse triunfo da democracia na Venezuela e na região."

