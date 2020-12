Doença misteriosa faz 300 pessoas serem internadas e deixa um morto

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 227 foram hospitalizadas em função de uma doença misteriosa que ainda não foi identificada no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. Os sintomas variam desde náuseas até convulsões e perda de consciência, de acordo com médicos locais. Nenhum dos pacientes internados desde sábado (5) estava infectado pelo novo coronavírus.

A região é a terceira mais afetada pela pandemia da Covid-19, no país, com mais de 800 mil casos. Mas segundo o ministro da Saúde, Alla Kali Krishna Srinivas, todos os pacientes tiveram teste negativo para coronavírus e as amostras de sangue dos pacientes não revelaram nenhuma evidência de infecção viral, como dengue ou chikungunya.

“Descartamos também a contaminação da água ou poluição do ar como causa depois que as autoridades visitaram as áreas onde as pessoas adoeceram”, disse Srinivas. “É uma doença misteriosa e apenas análises de laboratório revelarão o que é”.

“As pessoas que adoeceram, especialmente as crianças, de repente começaram a vomitar depois de reclamar de olhos ardentes. Algumas delas desmaiaram ou sofreram ataques de convulsão”, afirma Dolla Joshi Roy, oficial de vigilância distrital de West Godavari, em Eluru.

Setenta pessoas receberam alta, enquanto outras 157 ainda estão em tratamento, segundo números oficiais. Pelo menos um dos doentes hospitalizados morreu, após uma parada cardiorrespiratória. O ministro-chefe do estado, Jaganmohan Reddy, disse que equipes do Instituto de Ciências Médicas da Índia e um neurologista de outro estado estão sendo enviados a Eluru para investigar a causa da doença.

