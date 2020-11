Dois homens são fuzilados em Pedro Juan Caballero

Diego Damian Rojas Bogarin, de 20 anos e Estevan Martinez Perez, de 30 anos, foram fuzilados na madrugada desta segunda-feira (9) na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz bronteira com Ponta Porã em Mato Grosso do Sul.

A dupla estavam em uma Saveiro nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade quando foram surpreendidos pelos pistoleiros. Somente na manhã desta segunda-feira as autoridades paraguaias devem dar detalhes do crime.

É o terceiro homicídio na cidade em menos de 24 horas. Na manhã de ontem (8), Cristhian Albino Parra Ramirez, 26 anos, foi morto a tiros na Linha Internacional. Um brasileiro foi preso suspeito pelo homicídio.

