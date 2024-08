Em meio à emergência global, Europa registra 100 casos diários de mpox

Em meio a um surto global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou, na segunda-feira (19), que a Europa registra, pelo menos, 100 novos casos diários da mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos.

Na atualização feita a jornalistas em Genebra, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, pediu uma “ação internacional” para conter a disseminação da doença, que é potencialmente mais mortal que a cepa anterior do vírus.

Kluge explicou que o mundo pode e deve enfrentar o vírus em conjunto, tanto em nível regional quanto continental, para impedir uma disseminação em larga escala da doença, que agora é considerada uma emergência de saúde global.

