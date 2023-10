Estátua! Homem finge ser manequim para assaltar shopping

Um homem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia de Varsóvia, capital da Polônia, após se esgueirar até a vitrine de uma loja e fingir ser um manequim, para roubar joias dentro de um shopping.

Segundo a polícia local, o homem teria entrado, despercebido, dentro da vitrine de uma loja e ficou imóvel por lá, passando despercebido por funcionários e clientes, esperando o fechamento do Shopping para poder roubar joias de outro estabelecimento no local.

Segundo Robert Szumiata, porta-voz da Polícia de Varsóvia, o homem até mesmo chegou a passar por baixo das portas de uma loja de roupas de marca para trocar as peças que estava usando.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que o jovem faz algo do tipo. Anteriormente ele já havia entrado em um restaurando e comido alimentos do estabelecimento, além de roubar o dinheiro dos caixas e tentar levar outros produtos consigo.

A onda de crime chegou ao fim após o suspeito ser detido por seguranças, que chamaram a polícia.

Ele foi preso preventivamente por três anos, e caso seja condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também