Ex-integrante do É O Tchan aparece trabalhando no Canadá

Marya Eduarda Lobo, com informações do Uol

Edson Cardoso, conhecido como jacaré do grupo É O Tchan, reapareceu nas redes sociais, nesta sexta-feira (6). Em busca do sonho de um futuro melhor, ele e sua família estão morando no Canadá desde 2016.

Em uma publicação compartilhada por sua esposa, Gabriela Mesquita, o ex-dançarino surge uniformizado como policial nas ruas do país estrangeiro durante seu novo trabalho na área da segurança.

Jacaré começou a trabalhar em uma agência de intercâmbio quando se mudou para o Canadá, a fim de ajudar outros brasileiros a chegarem até lá e conseguirem novas oportunidades.

Ele ainda ressalta que pesquisou muito para saber qual destino escolher, procurou informações dos países. ‘’Busquei pontos importantes, como segurança, cultura, meio de transporte fácil e também cursos que eu poderia fazer’’, afirma.

Já Gabriela se formou, no mesmo país, em Gestão Financeira, feito comemorado por ela em sua conta nas redes sociais.

A mesma relembra que não foi fácil, não foi barato, e que pensou que não iria conseguir. ‘’Ainda não é fácil, mas sigo sonhando e lutando todos os dias. Se eu puder dar algum conselho é não escute de ninguém que você não é capaz, você é! Sonhe alto, tenha foco, força e fé que o seu sonho se tornará realidade’’, diz.

Jacaré e Gabriela são pais de 2 crianças, Rafael e Beatriz, de 6 e 3 anos, respectivamente.

