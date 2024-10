Ex-participante de reality show é acusado de tentar matar filho com gasolina

O ex-participante do reality show ‘Love On Top’, Nuno da Silva, se encontra no meio de um caso que chocou Portugal e é investigado por tentativa de homicídio contra o próprio filho, de apenas 5 anos de idade.

Segundo informações da imprensa portuguesa, Nuno teria forçado o menino a ingerir gasolina e comprimidos, além de tentar sufocá-lo com uma manta na última segunda-feira (14), em Quinta do Conde, Sesimbra.

O coordenador da Polícia Judiciária de Setúbal, João Bugia, contou que os pais de Nuno acionaram as autoridades após suspeitarem do comportamento do filho, que deixou apenas uma das crianças sob os cuidados dos avós.

A criança foi encontrada ainda viva, encharcada em combustível e com um pano molhado com gasolina dentro de sua boca.

Preocupados, foram até a casa onde Nuno vivia com a esposa, Cynthia Noriega, e lá encontraram o menino, que é o filho mais novo, ainda desacordado.

A mãe da criança foi até as redes sociais para atualizar o quadro da criança e tranquilizar seus fãs. “Apenas para confirmar que Noah está bem, já foi examinado, tratado no hospital e já estamos em casa. Em relação ao acontecido, peço respeito neste momento tão delicado”, contou.

Ela também pediu privacidade a seus filhos. “Estão invadindo a minha vida e a dos meus filhos. Por favor, respeitem a privacidade deles, que não têm culpa. Parem de ligar para tentar obter informações”, suplicou.

Caso seja condenado, Nuno da Silva pode enfrentar uma pena de 8 a 16 anos de prisão.

