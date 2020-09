Filha de ex-vice presidente sequestrado implora pela saúde do pai

A filha do ex-vice presidente Óscar Denis Sanchez, sequestrado na tarde de quarta-feira (9) Beatris Denis implorou ao grupo criminoso que ajudassem a medicar seu pai, que sofre de diabetes, hipertensão e problemas cardíacos.

Conforme o ABC Color, Beatriz contou ao jornal na manhã desta quinta-feira (10), sobre o incidente que ocorreu ontem e ressaltou que está preocupada com a saúde do pai. “Meu pai é idoso, diabético e hipertenso. Há dois anos ele foi submetido a uma cirurgia. A gente quer que ele tome remédio. Ele tem 74 anos, tem se cuidado, esses remédios são extremamente importantes”, implorou Beatriz.

Beatriz lembrou que o pai estava voltando para verificar o estado de saúde de uma das trabalhadoras de sua fazenda ‘Tranquerita’ no município de Bella Vista Norte em Amambay. A certa altura, outros funcionários que o acompanhavam e estavam a cerca de 30 minutos de seu caminhão encontraram o veículo sem seus ocupantes e com folhetos.

A filha do político respondeu que ainda não houve contato dos sequestradores insistiu que eles estão aberto a diálogos.

O atual vice-presidente, Hugo Velazquez, afirma que não cederá à chantagens. "Damos a garantia que faremos todos os esforços para localizar Óscar e seus sequestradores serão julgados com toda a severidade da lei", afirmou.

Caso

O ex-vice-presidente do Paraguai pela gestão de Fernando Lugo entre 2012 a 2013, Óscar Denis Sánchez foi sequestrado na quarta-feira (9) na propriedade rural dele em Bella Vista Norte, fronteira com o Mato Grosso do Sul.



Óscar foi capturado possivelmente por membros do grupo revolucionário Brigada Indígena do Exército do Povo Paraguaio (EPP) que levaram também um capataz da propriedade rural do político que estava com ele.

